Четыре хороших дня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
Сюжет
Молли, страдающая героиновой зависимостью и проходившая через реабилитацию 14 раз, возвращается к своей матери Деб, умоляя дать ей еще один шанс. Когда действие наркотиков окончательно прекращается, в больнице Молли предлагают сделать инъекцию, которая заблокирует действие опиоидов. Для этого ей нужно не притрагиваться к героину еще четыре дня, которые она проведет вместе с Деб, давно разочаровавшейся в дочери, но все еще ее любящей.
Четыре хороших дня смотреть онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
6.6 IMDb
- Режиссёр
Родриго
Гарсиа
- Актриса
Мила
Кунис
- Актриса
Гленн
Клоуз
- КГАктриса
Карла
Галло
- Актёр
Стивен
Рут
- ГГАктриса
Глория
Гараюа
- РТАктриса
Ребекка
Тилни
- КЛАктёр
Карлос
Лакамара
- КДАктёр
Ким
Делгадо
- ОЛАктриса
Одри
Линн
- НОАктёр
Николас
Отери
- Сценарист
Родриго
Гарсиа
- ЭССценарист
Эли
Саслоу
- ДЭПродюсер
Джейкоб
Эвнет
- ДЭПродюсер
Джон
Эвнет
- Продюсер
Родриго
Гарсиа
- ТААктриса дубляжа
Татьяна
Абрамова
- Актриса дубляжа
Наталья
Казначеева
- ЯСАктриса д�убляжа
Яна
Смирнова
- АГАктёр дубляжа
Александр
Груздев
- АХАктёр дубляжа
Александр
Хорлин
- ММХудожница
Мишель
Мичел
- ИЖОператор
Игорь
Жадю-Лилло
- ЭШКомпозитор
Эд
Ширмёр