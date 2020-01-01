Четыре хороших дня (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Молли, страдающая героиновой зависимостью и проходившая через реабилитацию 14 раз, возвращается к своей матери Деб, умоляя дать ей еще один шанс. Когда действие наркотиков окончательно прекращается, в больнице Молли предлагают сделать инъекцию, которая заблокирует действие опиоидов. Для этого ей нужно не притрагиваться к героину еще четыре дня, которые она проведет вместе с Деб, давно разочаровавшейся в дочери, но все еще ее любящей.



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