Микстейп (сериал, 2025) смотреть онлайн

Расставшиеся после школьного романа мужчина и женщина годы спустя вновь начинают общаться и будят старые чувства. Ностальгическая мелодрама «Микстейп» — сериал по роману Джейн Сандерсон о попытках вновь пережить прошлое.



Дэн и Элисон познакомились еще школьниками в 1989 году, встретив друг друга на вечеринке. Молодые люди обменивались любимой музыкой, общались и в конце концов начали встречаться, уверенные, что их роман продлится вечно. Однако у жизни свои планы. Спустя 30 лет Элисон становится писательницей, а Дэн работает музыкальным журналистом на фрилансе. У каждого есть семья, и живут они в разных концах света. Узнав, что Элисон выпустила первую книгу, Дэн решается добавить ее в друзья. Она принимает заявку, и бывшие возлюбленные начинают общаться впервые за многие годы.



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