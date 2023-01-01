Микстейп (сериал, 2025) сезон 1 смотреть онлайн
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О сериале
Расставшиеся после школьного романа мужчина и женщина годы спустя вновь начинают общаться и будят старые чувства. Ностальгическая мелодрама «Микстейп» — сериал по роману Джейн Сандерсон о попытках вновь пережить прошлое.
Дэн и Элисон познакомились еще школьниками в 1989 году, встретив друг друга на вечеринке. Молодые люди обменивались любимой музыкой, общались и в конце концов начали встречаться, уверенные, что их роман продлится вечно. Однако у жизни свои планы. Спустя 30 лет Элисон становится писательницей, а Дэн работает музыкальным журналистом на фрилансе. У каждого есть семья, и живут они в разных концах света. Узнав, что Элисон выпустила первую книгу, Дэн решается добавить ее в друзья. Она принимает заявку, и бывшие возлюбленные начинают общаться впервые за многие годы.
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Рейтинг
- Актриса
Тереза
Палмер
- Актёр
Джим
Стёрджесс
- ФХАктриса
Флоренс
Хант
- ДСАктриса
Джулия
Сэвэдж
- АРАктёр
Алексис
Родни
- ДХАктёр
Джонатан
Харден
- МОАктёр
Марк
О’Халлоран
- НМАктёр
Ниал
МакНэми
- ЭФПродюсер
Энджи
Филдер
- ТЛПродюсер
Тристан
Линч
- КФПродюсер
Катрин
Фаррах
- ЭБПродюсер
Эйлиш
Брекен
- УСПродюсер
Уолтер
С. Холл
- МБПродюсер
Марк
Б. Лорбер
- ДМХудожница
Джоэнна
Мэй Парк
- КБМонтажёр
Катрина
Баркер
- КККомпозитор
Кьяра
Костанца