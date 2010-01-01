СуперМакГрубер
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СуперМакГрубер

СуперМакГрубер (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

7.12010, MacGruber
Боевики, Комедии86 мин18+

Сюжет

Планета под угрозой уничтожения, Вашингтон в опасности. На помощь вызывают МакГрубера. МакГрубер - бывший суперагент, не отличающийся особым умом, но именно он— единственная и последняя надежда Америки, да и всего человечества.

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Информация

Страна
США
Качество
SD
Жанры
Комедии, Боевики

Рейтинг

5.1 КиноПоиск
5.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «СуперМакГрубер»

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