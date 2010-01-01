СуперМакГрубер (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно

Сюжет

Планета под угрозой уничтожения, Вашингтон в опасности. На помощь вызывают МакГрубера. МакГрубер - бывший суперагент, не отличающийся особым умом, но именно он— единственная и последняя надежда Америки, да и всего человечества.



СуперМакГрубер смотрет�ь онлайн бесплатно в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.