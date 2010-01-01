СуперМакГрубер (фильм, 2010) смотреть онлайн бесплатно
7.12010, MacGruber
Боевики, Комедии86 мин18+
Сюжет
Планета под угрозой уничтожения, Вашингтон в опасности. На помощь вызывают МакГрубера. МакГрубер - бывший суперагент, не отличающийся особым умом, но именно он— единственная и последняя надежда Америки, да и всего человечества.
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Рейтинг
5.1 КиноПоиск
5.6 IMDb
- ЙТРежиссёр
Йорма
Такконе
- Актёр
Уилл
Форте
- Актриса
Кристен
Уиг
- Актёр
Райан
Филипп
- Актёр
Вэл
Килмер
- ПБАктёр
Пауэрс
Бут
- Актриса
Майя
Рудольф
- РКАктёр
Риз
Койро
- ЭМАктёр
Энди
МакКензи
- ДКАктёр
Джаспер
Коул
- ТВАктёр
Тимоти
В. Мерфи
- Сценарист
Уилл
Форте
- ДССценарист
Джон
Соломон
- ЙТСценарист
Йорма
Такконе
- Продюсер
Джон
Голдвин
- КХПродюсер
Кен
Хэлсбэнд
- Продюсер
Райан
Кавана
- ПИАктёр дубляжа
Пётр
Иващенко
- Актриса дубляжа
Ольга
Сутулова
- Актёр дубляжа
Александр
Гаврилин
- АНАктёр дубляжа
Александр
Носков
- МГАктёр дубляжа
Михаил
Георгиу
- СМХудожник
Стивен
Маес
- СПХудожница
Сусанна
Пуйсто
- БТОператор
Брэндон
Трост
- МККомпозитор
Мэттью
Комптон