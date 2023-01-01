Биография

Кристен Уиг – актриса комедийного жанра из США. Родом из Рочестера, затем с семьей перебрались в Ланкастер. Именно тут будущая актриса пошла в школу и затем продолжила обучение в Аризонском университете на факультете искусства. Первой работой в сфере искусства стала комедийная группа «The Groundlings», потом стала вести ток-шоу на ТВ. Эту роль Уиг отметили номинацией на премию «Эмми», причем дважды. Затем настал черед кинематографа. Первым фильмом Кристен Уиг стал «Привет, Билл!». В том же году ее пригласили на съемки «Немножко беременна». С 2007 года к актрисе пришла слава мирового масштаба. Затем настал черед картин «Город призраков», «В пролете». 2009 год ознаменовался для нее лентами «Парк культуры и отдыха», «Катись», «Ледниковый период 3: эра динозавров». 2010 год также стал продуктивным: «Безумное свидание», «Гадкий я», «Супер Макгрубер» и прочие. В списке фильмов с ее появлением значатся «Близнецы», «Образцовый самец 2», «Марсианин», «Противный ребенок», «Охотники за привидениями» и множество других. Принимала участие в телесериале «Студия 30». Много снималась и в 2019-2020 годах: «Как приручить дракона 3», «Куда ты пропала, Бернадетт», «Чудо-женщина: 1984».