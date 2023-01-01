Биография

Уилл Форте — актер, продюсер и сценарист американского кинематографа. Зрителю известен своим амплуа комедийного актера, в том числе по телевизионному шоу «Субботний вечер в прямом эфире». Родился в 1970 году. Будущий кинодеятель окончил исторический факультет Калифорнийского университета, после чего решил пойти по стопам отца и стать брокером, однако на этой должности не задержался надолго. Войдя в мир кинематографа как сценарист, Уилл Форте пишет сценарии для фильмов и торжественных церемоний награждения. Работал над кинопроектом «Третья планета от Солнца». В «Шоу 70-х» Уилл стал сопродюсером 27 эпизодов. Проявил себя как актер озвучивания таких анимационных фильмов и сериалов, как «Симпсоны», «Американский папаша», «Облачно, возможны осадки в виде фрикаделек», «Шоу Кливленда», «Закусочная Боба», «Гравити Фолз», «Облачно... 2: Месть ГМО», «Белки в деле», «Город лунного луча», «Пришельцы в доме», «Скуби-Ду!», «Семья Уиллоби», «Данк или сквозняк?», «Америка: Фильм», «Великий Север» и «Мой питомец — псих». Свою актерскую карьеру Уилл Форте начал в 32 года. В его фильмографии около 100 кинопроектов, среди которых «Супер Макгрубер», «Хорошие мальчики», ситком «Всю ночь напролет», мюзикл «Рок на века» и другие.