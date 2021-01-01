Последний шанс (фильм, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Стилизованный под однокадровую съемку боевик о морпехе, который должен сопроводить заключенного секретной тюрьмы на новое место, отбиваясь от атаки террористов. Сотрудница ЦРУ Зои Андерсон должна перевезти Амина Мансура из тюрьмы строгого режима в Вашингтон — он обладает важной информацией, которую она не может обсуждать со своими коллегами. В то же время на остров, где расположена тюрьма, нападают террористы, которые тоже стремятся добраться до Мансура. К счастью, вместе с Андерсон на место прибывает лейтенант Джейк Харрис со своим отрядом морпехов, так что просто так заключенного террористы не получат. Смотрите изобретательный экшн «Последний шанс» (2021) онлайн в хорошем качестве на Wink.
Последний шанс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.
Информация
СтранаВеликобритания, США
КачествоFull HD
ЖанрыБоевики, Триллеры
Рейтинг
- ДНРежиссёр
Джеймс
Нанн
- Актёр
Скотт
Эдкинс
- ЭГАктриса
Эшли
Грин
- Актёр
Райан
Филипп
- ЭИАктёр
Эммануэль
Имани
- ДКАктёр
Дино
Келли
- ДПАктёр
Джек
Парр
- ВЭАктёр
Валид
Эльгади
- ТМАктёр
Теренс
Мэйнард
- ДЛАктёр
Джесс
Лиодин
- АМАктёр
Андрей
Маниата
- ДРСценарист
Джейми
Рассел
- ДНСценарист
Джеймс
Нанн
- ТСПродюсер
Тамара
Ступарич Де Ла Барра
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ИБХудожница
Изабелла
Брейзиер-Джонс
- ЛДМонтажёр
Ливиу
Джипеску
- ОУКомпозитор
Остин
Уинтори