Последний шанс (фильм, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Стилизованный под однокадровую съемку боевик о морпехе, который должен сопроводить заключенного секретной тюрьмы на новое место, отбиваясь от атаки террористов. Сотрудница ЦРУ Зои Андерсон должна перевезти Амина Мансура из тюрьмы строгого режима в Вашингтон — он обладает важной информацией, которую она не может обсуждать со своими коллегами. В то же время на остров, где расположена тюрьма, нападают террористы, которые тоже стремятся добраться до Мансура. К счастью, вместе с Андерсон на место прибывает лейтенант Джейк Харрис со своим отрядом морпехов, так что просто так заключенного террористы не получат. Смотрите изобретательный экшн «Последний шанс» (2021) онлайн в хорошем качестве на Wink.



Последний шанс смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.