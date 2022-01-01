Вершина страха (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Экстремальная драма о группе молодых альпинистов, которые оказываются заложниками стихии во время сложной экспедиции. Майкл — молодой любитель альпинизма, чей друг Джей Пи убедил его бросить работу финансиста и присоединиться к нему в охоте за острыми ощущениями. Вместе с новыми товарищами они решают покорить три самые сложные вершины Альп — Маттерхорн, Айгер и Монблан. Но во время восхождения их застает сильная буря. Кому удастся выжить, узнаете, посмотрев в сервисе Wink фильм 2022 года «Вершина страха» онлайн.



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