Вершина страха
Wink
Фильмы
Вершина страха
8.02022, Summit Fever
Драмы110 мин18+
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Вершина страха (фильм, 2022) смотреть онлайн

Сюжет

Экстремальная драма о группе молодых альпинистов, которые оказываются заложниками стихии во время сложной экспедиции. Майкл — молодой любитель альпинизма, чей друг Джей Пи убедил его бросить работу финансиста и присоединиться к нему в охоте за острыми ощущениями. Вместе с новыми товарищами они решают покорить три самые сложные вершины Альп — Маттерхорн, Айгер и Монблан. Но во время восхождения их застает сильная буря. Кому удастся выжить, узнаете, посмотрев в сервисе Wink фильм 2022 года «Вершина страха» онлайн.

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Информация

Страна
Великобритания
Качество
Full HD
Жанры
Драмы

Рейтинг

6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Вершина страха»

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