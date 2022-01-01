Вершина страха (фильм, 2022) смотреть онлайн
Сюжет
Экстремальная драма о группе молодых альпинистов, которые оказываются заложниками стихии во время сложной экспедиции. Майкл — молодой любитель альпинизма, чей друг Джей Пи убедил его бросить работу финансиста и присоединиться к нему в охоте за острыми ощущениями. Вместе с новыми товарищами они решают покорить три самые сложные вершины Альп — Маттерхорн, Айгер и Монблан. Но во время восхождения их застает сильная буря. Кому удастся выжить, узнаете, посмотрев в сервисе Wink фильм 2022 года «Вершина страха» онлайн.
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Информация
СтранаВеликобритания
КачествоFull HD
ЖанрыДрамы
Рейтинг
6.6 КиноПоиск
5.2 IMDb
- ДДРежиссёр
Джулиан
Джилби
- ФТАктёр
Фредди
Торп
- МБАктёр
Мишель
Бил
- МВАктриса
Матильда
Варнье
- Актёр
Райан
Филипп
- ХНАктриса
Ханна
Нью
- ТКАктёр
Тео
Кристин
- ННАктёр
Ник
Неверн
- ДСАктёр
Джанмарко
Саурино
- ЛФАктриса
Лора
Фэрриес
- НТАктриса
Нэнси
Тейт
- ДДСценарист
Джулиан
Джилби
- МГПродюсер
Марк
Голдберг
- ТХПродюсер
Тирнан
Хэнби
- ЭЛПродюсер
Эндрю
Лавдей
- КПАктёр дубляжа
Константин
Панченко
- ИЧАктёр дубляжа
Иван
Чабан
- ВВАктриса дубляжа
Виктория
Войнич-Слуцкая
- МХАктёр дубляжа
Михаил
Хрусталёв
- ИЧАктриса дубляжа
Ирина
Чумантьева
- АСХудожник
Ализ
Спид
- УДМонтажёр
Уилл
Джилби