Биография

Крис Купер — американский актер и режиссер. Обладатель премий «Оскар», «Золотой глобус», «Эмми», «Спутник», «Независимый дух», премии Гильдии киноактеров США. Номинант премии «Тони». Родился в Канзас-Сити 9 июля 1951 года. Учась в школе, Крис строил декорации в местном театре, потом стал мастером цеха. В Университете Миссури сначала выбрал сценографию, потом сменил специализацию на актерское мастерство, чтобы преодолеть свою застенчивость. Окончив вуз в 1976 году, Купер переехал в Нью-Йорк. Снимал однушку с четырьмя другими начинающими актерами, работал на стройке, дворником и шофером, но в то же время учился у преподавателей актерского мастерства Стеллы Адлер и Винна Хэндмана. С 1975 года выходил на театральную сцену. Крис Купер дебютировал в кино в 1981 году, получив первую свою роль в сериале «Другой мир», а затем в сериалах «Все мои дети», «Американский театр», «Полиция Майами: Отдел нравов» и нескольких других. На большом экране Крис впервые появился в вестерне «Мэтуон», где он сыграл главную роль, в 1987 году. А его прорывной киноролью стала роль шерифа в вестерне-сериале «Одинокий голубь», который вышел на телеэкраны в 1989 году. Купер снялся в таких крупных голливудских фильмах, как «Время убивать», «Октябрьское небо», «Красота по-американски», «Идентификация Борна», «Фаворит», «Капоте», «Сириана», «Королевство», «Прекрасный день по соседству», «Маленькие женщины». Озвучивал «Там, где живут чудовища» и «Тачки 3». В фильмографии актера больше 80 ролей.