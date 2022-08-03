Адаптация (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно

Адаптация
Изобретательная драмеди о трудовых буднях сценариста, которому поручено сделать киноадаптацию книги «Похититель орхидей», от создателей «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонса и Чарли Кауфмана. Журналистка Сьюзан Орлеан пишет книгу о садоводе Джоне Лароше, арестованном за браконьерство диких орхидей, и позднее студия Columbia Pictures решает ее экранизировать. Сценарий доверяют Чарли Кауфману, но ему никак не удается уловить суть истории, и он впадает в творческий кризис. На помощь Чарли приходят его брат Дональд и гуру сторителлинга Роберт Макки. Вооружившись советами последнего и поддержкой первого, Кауфман начинает наблюдение за реальными Сьюзан Орлеан и Джоном Ларошем, чтобы лучше понять своих персонажей.

