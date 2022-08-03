Адаптация (фильм, 2002) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Изобретательная драмеди о трудовых буднях сценариста, которому поручено сделать киноадаптацию книги «Похититель орхидей», от создателей «Быть Джоном Малковичем» Спайка Джонса и Чарли Кауфмана. Журналистка Сьюзан Орлеан пишет книгу о садоводе Джоне Лароше, арестованном за браконьерство диких орхидей, и позднее студия Columbia Pictures решает ее экранизировать. Сценарий доверяют Чарли Кауфману, но ему никак не удается уловить суть истории, и он впадает в творческий кризис. На помощь Чарли приходят его брат Дональд и гуру сторителлинга Роберт Макки. Вооружившись советами последнего и поддержкой первого, Кауфман начинает наблюдение за реальными Сьюзан Орлеан и Джоном Ларошем, чтобы лучше понять своих персонажей.
Рейтинг
7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb
- Режиссёр
Спайк
Джонс
- Актёр
Николас
Кейдж
- Актриса
Мэрил
Стрип
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Брайан
Кокс
- Актриса
Тильда
Суинтон
- КСАктриса
Кэра
Сеймур
- Актриса
Джуди
Грир
- Актриса
Мэгги
Джилленхол
- Актёр
Джим
Бивер
- Актёр
Рон
Ливингстон
- ЧКСценарист
Чарли
Кауфман
- СОСценарист
Сьюзэн
Орлеан
- Продюсер
Джонатан
Демме
- Продюсер
Винсент
Ландэй
- Продюсер
Эдвард
Саксон
- ЧКПродюсер
Чарли
Кауфман
- КСХудожник
Кэйси
Сторм
- ДСХудожник
Джин
Сердена
- ЭЗМонтажёр
Эрик
Замбраннен
- ЛЭОператор
Лэнс
Экорд
- КБКомпозитор
Картер
Бёруэлл