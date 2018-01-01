Wink
Актёры и съёмочная группа фильма «Адаптация»

Режиссёры

Спайк Джонс

Spike Jonze
Режиссёр

Актёры

Николас Кейдж

Nicolas Cage
АктёрCharlie Kaufman / Donald Kaufman
Мэрил Стрип

Meryl Streep
АктрисаSusan Orlean
Крис Купер

Chris Cooper
АктёрJohn Laroche
Брайан Кокс

Brian Cox
АктёрRobert McKee
Тильда Суинтон

Tilda Swinton
АктрисаValerie Thomas
Кэра Сеймур

Cara Seymour
АктрисаAmelia Kavan
Джуди Грир

Judy Greer
АктрисаAlice the Waitress
Мэгги Джилленхол

Maggie Gyllenhaal
АктрисаCaroline Cunningham
Джим Бивер

Jim Beaver
АктёрRanger Tony
Рон Ливингстон

Ron Livingston
АктёрMarty Bowen

Сценаристы

Чарли Кауфман

Charlie Kaufman
Сценарист
Сьюзэн Орлеан

Susan Orlean
Сценарист

Продюсеры

Джонатан Демме

Jonathan Demme
Продюсер
Винсент Ландэй

Vincent Landay
Продюсер
Эдвард Саксон

Edward Saxon
Продюсер
Чарли Кауфман

Charlie Kaufman
Продюсер

Художники

Кэйси Сторм

Casey Storm
Художник
Джин Сердена

Gene Serdena
Художник

Монтажёры

Эрик Замбраннен

Eric Zumbrunnen
Монтажёр

Операторы

Лэнс Экорд

Lance Acord
Оператор

Композиторы

Картер Бёруэлл

Carter Burwell
Композитор