Биография

Джим Бивер — американский актер, режиссер, драматург, сценарист и продюсер. Родился в Ларами 12 августа 1950 года. В детстве участвовал в школьных спектаклях, интересовался историей кино и пробовал себя в писательской работе. После получения аттестата пошел служить в морскую пехоту США. Важным событием биографии Джима является поступление в Оклахомский университет. Именно там он всерьез увлекся театральным искусством: начал играть в постановках и писать пьесы. В этот же период выпустил свою первую книгу об актере Джоне Гарфилде, положив начало своей публицистической карьере. В первое время творческая деятельность не приносила дохода, потому Биверу приходилось подрабатывать таксистом, киномехаником и работником теннисного клуба. В конце 1970-х годов он обрел известность как драматург, обозреватель и кинокритик. В 1980-е годы начал писать сценарии к фильмам и появляться на экране. Фильмография Джима Бивера насыщена популярными проектами: «Тернер и Хуч», «Сестричка, действуй», «Адаптация», «Жизнь Дэвида Гейла», «Щепка», «Мыслить как преступник», «Кости», «Сверхъестественное», «Декстер», «Дефективный детектив», «Менталист», «Во все тяжкие», «Лучше звоните Солу». Особого признания удостоилась его роль в сериале «Дэдвуд» — проект получил номинацию «Лучший актерский состав драматического сериала» премии Гильдии актеров.