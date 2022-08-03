Выстрел вслепую
Wink
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Выстрел вслепую
7.72020, Blindfire
Триллер, Криминал78 мин18+

Выстрел вслепую (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно

О фильме

Бишоп и Ника — полицейские. Они приезжают на сообщение о захвате заложников. Бишоп проникает в дом и, увидев хозяина с разбитой бутылкой в руках, убивает его из табельного оружия. Вызов оказывается всего лишь розыгрышем, а положение осложняется тем, что Бишоп — белый коп, а убитый — любимый всеми футбольный тренер-афроамериканец. Полицейскому предстоит суд, но он сбегает из участка, решив самостоятельно разобраться в произошедшем.

Страна
США
Жанр
Криминал, Драма, Триллер
Качество
Full HD
Время
78 мин / 01:18

Рейтинг

6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb

Актёры и съёмочная группа фильма «Выстрел вслепую»