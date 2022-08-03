Выстрел вслепую (фильм, 2020) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Бишоп и Ника — полицейские. Они приезжают на сообщение о захвате заложников. Бишоп проникает в дом и, увидев хозяина с разбитой бутылкой в руках, убивает его из табельного оружия. Вызов оказывается всего лишь розыгрышем, а положение осложняется тем, что Бишоп — белый коп, а убитый — любимый всеми футбольный тренер-афроамериканец. Полицейскому предстоит суд, но он сбегает из участка, решив самостоятельно разобраться в произошедшем.
Рейтинг
6.4 КиноПоиск
4.9 IMDb
- Актёр
Брайан
Джерати
- Актриса
Шэрон
Лил
- Актриса
Бетани
Джои Ленц
- Актёр
Джим
Бивер
- ЧОАктёр
Чике
Оконкво
- Актёр
Уэйн
Брэди
- СЭАктёр
Сэм
Эш Арнольд
- ТВАктёр
Том
Вирту
- КРАктёр
Кевин
Росс
- ХБПродюсер
Ховард
Бариш
- АСАктёр дубляжа
Александр
Скиданов
- ЕБАктриса дубляжа
Екатерина
Бранд
- Актриса дубляжа
Юлия
Горохова
- ИПАктёр дубляжа
Иван
Породнов
- ЭФАктриса дубляжа
Элина
Фатеева
- ГХОператор
Галина
Хатчинс
- КЯКомпозитор
Кэти
Яжебовски