Биография

Эдвард Саксон — американский продюсер и актер. Обладатель премии «Оскар». Родился в Сент-Луисе 17 ноября 1956 года. После окончания школы учился в Макгиллском университете. В студенческие годы основал театр Tuesday Night Cafe Theatre, а позже сам играл на площадке The Players Theatre в различных постановках. Позже решил связать свою жизнь с кинематографом и окончил профильные курсы в Калифорнии. Сегодня фильмография Эдварда Саксона насчитывает более 25 работ. Он продюсировал такие проекты, как «Рэй Донован», «Молчание ягнят», «В пути», «Филадельфия», «Дьявол в голубом платье», «Семейная свадьба».