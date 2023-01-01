Биография

Джонатан Демме — американский режиссер, актер, продюсер, сценарист. Обладатель премии «Оскар». Родился в Болдуине 22 февраля 1944 года. В юности поступил в Университет штата Флорида, а после его окончания начал работать продюсером вместе с Роджером Корманом. Иногда сам появлялся на экране, например, сыграл в фантастическом фильме ужасов «Расплавленный» и боевике «В ночи». Писал сценарии для шоу Saturday Night Live, военной драмы «Душная камера», а также для собственных фильмов «Страсть за решеткой», «Правда о Чарли». Фильмография Джонатана Демме насчитывает более 120 работ. Он снял такие картины, как «Молчание ягнят», «Рэйчел выходит замуж», «Филадельфия», «Не прислоняться», «Не ищи смысла», а также сериалы «Просветленная», «Семь секунд».