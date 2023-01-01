Просветленная
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Просветленная

Просветленная (сериал, 2011) смотреть онлайн

8.02011, Enlightened 2 сезона
Драмы, Зарубежные18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

Сюжет

Карьеристка из топ-менеджмента крупной корпорации возвращается из отпуска просветленной. Она прошла тренинг личностного роста, знает отныне, как надо жить, и намерена обучить этому сотрудников. Безжалостная офисная стерва превращается в воина света, но окружающим трудно в это поверить. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.

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Рейтинг

7.0 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Просветленная»

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