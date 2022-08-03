Просветленная. Сезон 1
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Просветленная
1-й сезон

Просветленная (сериал, 2011) сезон 1 смотреть онлайн

8.02011, Enlightened 10 серий
Драма, Комедия18+
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Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон

О сериале

Карьеристка из топ-менеджмента крупной корпорации возвращается из отпуска просветленной. Она прошла тренинг личностного роста, знает отныне, как надо жить, и намерена обучить этому сотрудников. Безжалостная офисная стерва превращается в воина света, но окружающим трудно в это поверить.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.1 КиноПоиск
7.5 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Просветленная»