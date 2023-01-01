Биография

Майк Уайт – актер, режиссер, сценарист и продюсер американского кино и телевидения. Большинству зрителей известен благодаря таким проектам, как «Бухта Доусона», «Школа рока», «Просветленная». Будущий актер Майк Уайт родился в 1970 году в Пасадене. Учился в политехнической школе, после окончания которой поступил в Уэслианский университет. Первый кинематографический дебют состоялся в 1997 году. Актер сыграл роль второго плана в киноленте «Звездные карты». Вскоре после завершения съемок этого проекта Майк Уайт совместно с Майклом Трегером пишет сценарий для комедийного молодежного фильма «Мертвец в колледже». В нескольких последующих фильмах Майк Уайт работал в двух амплуа: актера и автора сценария. На телеэкранах один за другим появляются такие проекты, как «Чак и Бак», «Страна чудаков», «Хорошая девочка» и «Школа рока». Один из самых ярких проектов Майка – это сериал «Просветленная». Примечательно, что в процессе работы над съемками этой киноленты Уайт проявился во всех своих амплуа: режиссер, сценарист, продюсер и актер. Почти все фильмы Майка Уайта – это комедии и драмы. В настоящее время он продолжает восхождение по карьерной лестнице и принимает участие в разных кинопроектах.