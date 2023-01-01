Белый лотос (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сюжет
Ироничный детектив о тайнах и интригах, происходящих с постояльцами роскошного отеля. Драмеди со звездным составом, полу�чившее «Золотой глобус» и «Эмми».
Действие сериала разворачивается в фешенебельном гостиничном комплексе «Белый лотос» на Гавайских островах. Гости приезжают сюда, чтобы насладиться отдыхом и расслабиться, но вместо этого сталкиваются с новыми проблемами и переживаниями. Каждый постоялец отеля имеет собственную историю и тайну: молодожены, мечтающие о незабываемом медовом месяце, одинокая миллионерша, которая приехала на остров развеять прах матери-тирана, пара трудоголиков, желающая отдохнуть от работы и провести время со своими взрослыми детьми. Параллельно с гостями отеля, в центре внимания оказываются служащие, которые устали от социального неравенства и стремятся к переменам.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет