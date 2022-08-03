Спа-менеджер Белинда изо всех сил старается найти общий язык с эксцентричной миллионершей Таней. Их взаимодействие становится настоящим испытанием на прочность, где каждое слово может стать как ключом к пониманию, так и причиной конфликта. Тем временем Армонд, умело сочетающий желания гостей и корпоративную этику, продолжает искать подход к Шейну. Молодой гость демонстрирует все более вызывающее поведение, ставя под угрозу репутацию отеля.



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