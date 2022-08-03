Белый лотос. Серия 2
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
2-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 2 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Спа-менеджер Белинда изо всех сил старается найти общий язык с эксцентричной миллионершей Таней. Их взаимодействие становится настоящим испытанием на прочность, где каждое слово может стать как ключом к пониманию, так и причиной конфликта. Тем временем Армонд, умело сочетающий желания гостей и корпоративную этику, продолжает искать подход к Шейну. Молодой гость демонстрирует все более вызывающее поведение, ставя под угрозу репутацию отеля.

Не пропустите 2 серию 1 сезона, где разворачивается сложная игра социальных ролей и личных амбиций. Обязательно смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
48 мин / 00:48

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb