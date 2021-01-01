Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
Сюжет
Оказавшись в центре непростых событий, Армонд принимает неожиданное решение: он предоставляет Шейну и Рэйчел роскошный номер в надежде, что это поможет разрешить их семейные разногласия. Но его поступок лишь усугубляет ситуацию, и в результате между новобрачными возникают откровенные разговоры и эмоциональные признания. Тем временем Белинда хочет обсудить с Таней свои бизнес-идеи, но ее планы рушатся из-за внезапного увлечения богачки Грегом.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- �ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сц�енарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет