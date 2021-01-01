Белый лотос. Серия 5
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
5-я серия
8.22021, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Оказавшись в центре непростых событий, Армонд принимает неожиданное решение: он предоставляет Шейну и Рэйчел роскошный номер в надежде, что это поможет разрешить их семейные разногласия. Но его поступок лишь усугубляет ситуацию, и в результате между новобрачными возникают откровенные разговоры и эмоциональные признания. Тем временем Белинда хочет обсудить с Таней свои бизнес-идеи, но ее планы рушатся из-за внезапного увлечения богачки Грегом.

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb