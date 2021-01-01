Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сюжет

Оказавшись в центре непростых событий, Армонд принимает неожиданное решение: он предоставляет Шейну и Рэйчел роскошный номер в надежде, что это поможет разрешить их семейные разногласия. Но его поступок лишь усугубляет ситуацию, и в результате между новобрачными возникают откровенные разговоры и эмоциональные признания. Тем временем Белинда хочет обсудить с Таней свои бизнес-идеи, но ее планы рушатся из-за внезапного увлечения богачки Грегом.



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