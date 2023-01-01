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Белый лотос
1-й сезон

Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

8.32021, The White Lotus 6 серий
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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О сериале

Обеспеченные американцы приезжают на Гавайи, чтобы расслабиться, но покой им только снится. Смотрите 1 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на Wink.

В элитный отель на острове прибывает очередная группа гостей, которые планируют провести здесь неделю. Среди них – молодожены Шейн и Рейчел, которые выглядят идеальной парой, но толком не знают друг друга; супруги Моссбахеры с кризисом в браке; их высокомерная дочь-студентка, захватившая на отдых подругу, и одинокая миллионерша Таня, приехавшая развеять прах матери. Странным образом отпуск пробудит далеко не лучшее в отдыхающих, да и для персонала гостиницы эта неделя окажется не из легких.

Что именно пойдет не так в отеле «Белый лотос» в 1 сезоне сериала? Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на Wink.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb