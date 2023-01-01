Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн

Обеспеченные американцы приезжают на Гавайи, чтобы расслабиться, но покой им только снится. Смотрите 1 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на Wink.



В элитный отель на острове прибывает очередная группа гостей, которые планируют провести здесь неделю. Среди них – молодожены Шейн и Рейчел, которые выглядят идеальной парой, но толком не знают друг друга; супруги Моссбахеры с кризисом в браке; их высокомерная дочь-студентка, захватившая на отдых подругу, и одинокая миллионерша Таня, приехавшая развеять прах матери. Странным образом отпуск пробудит далеко не лучшее в отдыхающих, да и для персонала гостиницы эта неделя окажется не из легких.



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