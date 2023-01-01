Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 смотреть онлайн
О сериале
Обеспеченные американцы приезжают на Гавайи, чтобы расслабиться, но покой им только снится. Смотрите 1 сезон сериала «Белый лотос» в подписке Amediateka на Wink.
В элитный отель на острове прибывает очередная группа гостей, которые планируют провести здесь неделю. Среди них – молодожены Шейн и Рейчел, которые выглядят идеальной парой, но толком не знают друг друга; супруги Моссбахеры с кризисом в браке; их высокомерная дочь-студентка, захватившая на отдых подругу, и одинокая миллионерша Таня, приехавшая развеять прах матери. Странным образом отпуск пробудит далеко не лучшее в отдыхающих, да и для персонала гостиницы эта неделя окажется не из легких.
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Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет