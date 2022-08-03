Пытаясь разобраться в своих чувствах, Рейчел делится с Шейном шокирующей информацией и одновременно ищет поддержки у Белинды. Куинн решает раскрыть амбициозные планы на будущее, но выбирает для этого неподходящий момент, что приводит к непредсказуемым последствиям для семьи Моссбахеров. Тем временем Армонд, осознав, что ему нечего терять, погружается в беспробудное пьянство и решает отомстить заклятому врагу.



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