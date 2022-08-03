WinkСериалыБелый лотос1-й сезон6-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Пытаясь разобраться в своих чувствах, Рейчел делится с Шейном шокирующей информацией и одновременно ищет поддержки у Белинды. Куинн решает раскрыть амбициозные планы на будущее, но выбирает для этого неподходящий момент, что приводит к непредсказуемым последствиям для семьи Моссбахеров. Тем временем Армонд, осознав, что ему нечего терять, погружается в беспробудное пьянство и решает отомстить заклятому врагу.
Скорее включайте финальную 6 серию 1 сезона, где все сюжетные линии достигают своего драматического апогея, и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет