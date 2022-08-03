Белый лотос. Серия 6
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
6-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Пытаясь разобраться в своих чувствах, Рейчел делится с Шейном шокирующей информацией и одновременно ищет поддержки у Белинды. Куинн решает раскрыть амбициозные планы на будущее, но выбирает для этого неподходящий момент, что приводит к непредсказуемым последствиям для семьи Моссбахеров. Тем временем Армонд, осознав, что ему нечего терять, погружается в беспробудное пьянство и решает отомстить заклятому врагу.

Скорее включайте финальную 6 серию 1 сезона, где все сюжетные линии достигают своего драматического апогея, и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
62 мин / 01:02

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb