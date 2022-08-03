WinkСериалыБелый лотос1-й сезон1-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн
О сериале
Армонд, опытный управляющий престижного отеля, с радостью приветствует новых гостей на солнечных Гавайях. Однако не все рады такому приему. Молодожены Рейчел и Шейн испытывают первое разочарование: им не предоставляют номер для новобрачных. Богатая Таня МакКуойд, прибывшая на остров развеять прах матушки, хочет заказать массаж, но все места в спа-салоне заняты. Бизнес-леди Николь, обсуждая с супругом Марком возможность его диагноза — рака, не может скрыть своего беспокойства.
Не терпится увидеть, как роскошные интерьеры становятся фоном для зарождения конфликтов и интриг? Тогда включайте 1 серию 1 сезона нашумевшего драмеди и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет