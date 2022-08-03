Белый лотос. Серия 1
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
1-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 1 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Армонд, опытный управляющий престижного отеля, с радостью приветствует новых гостей на солнечных Гавайях. Однако не все рады такому приему. Молодожены Рейчел и Шейн испытывают первое разочарование: им не предоставляют номер для новобрачных. Богатая Таня МакКуойд, прибывшая на остров развеять прах матушки, хочет заказать массаж, но все места в спа-салоне заняты. Бизнес-леди Николь, обсуждая с супругом Марком возможность его диагноза — рака, не может скрыть своего беспокойства.

Не терпится увидеть, как роскошные интерьеры становятся фоном для зарождения конфликтов и интриг? Тогда включайте 1 серию 1 сезона нашумевшего драмеди и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb