Армонд, опытный управляющий престижного отеля, с радостью приветствует новых гостей на солнечных Гавайях. Однако не все рады такому приему. Молодожены Рейчел и Шейн испытывают первое разочарование: им не предоставляют номер для новобрачных. Богатая Таня МакКуойд, прибывшая на остров развеять прах матушки, хочет заказать массаж, но все места в спа-салоне заняты. Бизнес-леди Николь, обсуждая с супругом Марком возможность его диагноза — рака, не может скрыть своего беспокойства.



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