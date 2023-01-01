Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн
Сюжет
Новый отель. Новые гости. Новые интриги. Смотрите в подписке Amediateka на Wink 2 сезон сатирического сериала «Белый лотос», первая часть которого получила премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал или сериал-антология».
На этот раз действие происходит в роскошном спа-отеле сети «Белый лотос» на Сицилии. Знакомая зрителям по первому сезону миллионерша Таня в исполнении несравненной Дженнифер Кулидж едет туда отдыхать по программе привилегий. Ее ожидает встреча с Порцией, которая сопровождает своего босса и очень напоминает саму Таню, англичанином Квентином, который отдыхает вместе с друзьями и племянником, Бертом Ди Грассо, который путешествует с сыном и внуком, и другими постояльцами.
Следите за развитием их отношений в подписке Amediateka на сервисе Wink, где «Белый лотос» 2 сезон можно смотреть онлайн.
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет