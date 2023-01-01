Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

Сюжет

Новый отель. Новые гости. Новые интриги. Смотрите в подписке Amediateka на Wink 2 сезон сатирического сериала «Белый лотос», первая часть которого получила премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал или сериал-антология».



На этот раз действие происходит в роскошном спа-отеле сети «Белый лотос» на Сицилии. Знакомая зрителям по первому сезону миллионерша Таня в исполнении несравненной Дженнифер Кулидж едет туда отдыхать по программе привилегий. Ее ожидает встреча с Порцией, которая сопровождает своего босса и очень напоминает саму Таню, англичанином Квентином, который отдыхает вместе с друзьями и племянником, Бертом Ди Грассо, который путешествует с сыном и внуком, и другими постояльцами.



Следите за развитием их отношений в подписке Amediateka на сервисе Wink, где «Белый лотос» 2 сезон можно смотреть онлайн.



Сериал Белый лотос 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.