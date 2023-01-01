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Белый лотос
2-й сезон

Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 смотреть онлайн

8.32022, The White Lotus 7 серий
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

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Сюжет

Новый отель. Новые гости. Новые интриги. Смотрите в подписке Amediateka на Wink 2 сезон сатирического сериала «Белый лотос», первая часть которого получила премию «Эмми» в номинации «Лучший мини-сериал или сериал-антология».

На этот раз действие происходит в роскошном спа-отеле сети «Белый лотос» на Сицилии. Знакомая зрителям по первому сезону миллионерша Таня в исполнении несравненной Дженнифер Кулидж едет туда отдыхать по программе привилегий. Ее ожидает встреча с Порцией, которая сопровождает своего босса и очень напоминает саму Таню, англичанином Квентином, который отдыхает вместе с друзьями и племянником, Бертом Ди Грассо, который путешествует с сыном и внуком, и другими постояльцами.

Следите за развитием их отношений в подписке Amediateka на сервисе Wink, где «Белый лотос» 2 сезон можно смотреть онлайн.

Сериал Белый лотос 2 сезон смотреть онлайн в хорошем качестве HD 1080 в русской озвучке на видеосервисе Wink.

Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Белый лотос»

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