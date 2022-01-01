Белый лотос. Сезон 2. Серия 4
Wink
Сериалы
Белый лотос
2-й сезон
4-я серия
8.22022, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
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Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

Сюжет

Таня и Порша получают заманчивое приглашение от своих новых знакомых, которое обещает стать самым ярким событием их отпуска. Харпер находит неожиданную улику, заставляющую ее попытаться узнать правду у Итана о событиях прошлой ночи. Тем временем Альби знакомится с Лючией, даже не подозревая о профессии девушки и о том, что между ней и его отцом были определенные отношения.

Продолжайте наблюдать за 4 серией 2 сезона драмеди, где роскошь отеля контрастирует с личными трагедиями, а безупречный сервис не может скрыть истинные мотивы поступков персонажей. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

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Информация

Страна
США
Жанры
Комедии, Драмы

Рейтинг

7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb