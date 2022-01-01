WinkСериалыБелый лотос2-й сезон4-я серия
8.22022, The White Lotus
Драмы, Комедии18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 4 смотреть онлайн
Сюжет
Таня и Порша получают заманчивое приглашение от своих новых знакомых, которое обещает стать самым ярким событием их отпуска. Харпер находит неожиданную улику, заставляющую ее попытаться узнать правду у Итана о событиях прошлой ночи. Тем временем Альби знакомится с Лючией, даже не подозревая �о профессии девушки и о том, что между ней и его отцом были определенные отношения.
Продолжайте наблюдать за 4 серией 2 сезона драмеди, где роскошь отеля контрастирует с личными трагедиями, а безупречный сервис не может скрыть истинные мотивы поступков персонажей. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
7.5 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет