Белый лотос. Сезон 2. Серия 3
Wink
Сериалы
Белый лотос
2-й сезон
3-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Доминик решает положить конец своим любовным приключениям, но это оказывается не так просто, особенно когда рядом находятся соблазнительные Мия и Лючия. Таня, глубоко расстроенная внезапным отъездом Грега, ищет утешения у таролога. В это время развивается трогательная история младшего члена семьи Ди Грассо, Альби, который пытается завоевать внимание секретарши Тани по имени Порша. Однако его попытки оказываются тщетными: девушка больше увлечена другим молодым человеком.

Оставайтесь с нами, чтобы окунуться в мир человеческих страстей в 3 серии 2 сезона нашумевшего драмеди, и смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
58 мин / 00:58

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb