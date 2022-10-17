WinkСериалыБелый лотос2-й сезон3-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Доминик решает положить конец своим любовным приключениям, но это оказывается не так просто, особенно когда рядом находятся соблазнительные Мия и Лючия. Таня, глубоко расстроенная внезапным отъездом Грега, ищет утешения у таролога. В это время развивается трогательная история младшего члена семьи Ди Грассо, Альби, который пытается завоевать внимание секретарши Тани по имени Порша. Однако его попытки оказываются тщетными: девушка больше увлечена другим молодым человеком.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет