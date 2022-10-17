Доминик решает положить конец своим любовным приключениям, но это оказывается не так просто, особенно когда рядом находятся соблазнительные Мия и Лючия. Таня, глубоко расстроенная внезапным отъездом Грега, ищет утешения у таролога. В это время развивается трогательная история младшего члена семьи Ди Грассо, Альби, который пытается завоевать внимание секретарши Тани по имени Порша. Однако его попытки оказываются тщетными: девушка больше увлечена другим молодым человеком.



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