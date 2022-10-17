Итан признается Харпер, что скрывал от нее правду о Кэмероне. Две семейные пары отправляются дегустировать вино, и атмосфера еще больше накаляется. Доминик узнает о связи Лучии и Альби и запрещает им видеться. Тем временем Порша и Таня едут в Палермо с новыми друзьями. Квентин берет миллионершу на спектакль, а его племянник Джек приглашает Поршу провести время в городе.



Не упустите возможность увидеть 5 серию 2 сезона нашумевшего хита от HBO, где каждый диалог может стать ключом к разгадке секретов постояльцев роскошного отеля. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

