WinkСериалыБелый лотос2-й сезон5-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн
О сериале
Итан признается Харпер, что скрывал от нее правду о Кэмероне. Две семейные пары отправляются дегустировать вино, и атмосфера еще больше накаляется. Доминик узнает о связи Лучии и Альби и запрещает им видеться. Тем временем Порша и Таня едут в Палермо с новыми друзьями. Квентин берет миллионершу на спектакль, а его племянник Джек приглашает Поршу провести время в городе.
Не упустите возможность увидеть 5 серию 2 сезона нашумевшего хита от HBO, где каждый диалог может стать ключом к разгадке секретов постояльцев роскошного отеля. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет