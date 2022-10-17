Белый лотос. Сезон 2. Серия 5
Wink
Сериалы
Белый лотос
2-й сезон
5-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Итан признается Харпер, что скрывал от нее правду о Кэмероне. Две семейные пары отправляются дегустировать вино, и атмосфера еще больше накаляется. Доминик узнает о связи Лучии и Альби и запрещает им видеться. Тем временем Порша и Таня едут в Палермо с новыми друзьями. Квентин берет миллионершу на спектакль, а его племянник Джек приглашает Поршу провести время в городе.

Не упустите возможность увидеть 5 серию 2 сезона нашумевшего хита от HBO, где каждый диалог может стать ключом к разгадке секретов постояльцев роскошного отеля. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
55 мин / 00:55

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb