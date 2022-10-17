WinkСериалыБелый лотос2-й сезон6-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн
О сериале
Пока трое мужчин из семейства Ди Грассо отправляются с визитом к родственникам, Итан и Харпер осознают, что их чувства друг к другу угасли. Таня делится с Поршей подозрениями, что Джек, возможно, не является племянником Квентина. Спустя некоторое время миллионерша обнаруживает на яхте фотографию своего нового друга с мужчиной, который напоминает ей любимого мужа Грега.
Не пропустите 6 серию 2 сезона ироничного драмеди, в котором попытки богачей сохранить видимость благополучия часто приводят к необратимым последствиям. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет