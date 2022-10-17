Белый лотос. Сезон 2. Серия 6
Wink
Сериалы
Белый лотос
2-й сезон
6-я серия
8.32022, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Пока трое мужчин из семейства Ди Грассо отправляются с визитом к родственникам, Итан и Харпер осознают, что их чувства друг к другу угасли. Таня делится с Поршей подозрениями, что Джек, возможно, не является племянником Квентина. Спустя некоторое время миллионерша обнаруживает на яхте фотографию своего нового друга с мужчиной, который напоминает ей любимого мужа Грега.

Не пропустите 6 серию 2 сезона ироничного драмеди, в котором попытки богачей сохранить видимость благополучия часто приводят к необратимым последствиям. Смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
56 мин / 00:56

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb