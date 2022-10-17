Пока трое мужчин из семейства Ди Грассо отправляются с визитом к родственникам, Итан и Харпер осознают, что их чувства друг к другу угасли. Таня делится с Поршей подозрениями, что Джек, возможно, не является племянником Квентина. Спустя некоторое время миллионерша обнаруживает на яхте фотографию своего нового друга с мужчиной, который напоминает ей любимого мужа Грега.



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