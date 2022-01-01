Белый лотос (сериал, 2022) сезон 2 серия 1 смотреть онлайн

Сюжет

На очаровательном острове Сицилия, в отеле «Белый лотос», собрались самые разнообразные постояльцы. Среди них семья Ди Грассо из США — дед, отец и сын, которые приехали сюда, чтобы отдохнуть и отыскать своих дальних итальянских родственников. Супруги Кэмерон и Дафна наслаждаются долгожданным отпуском, в то время как их друзья, Харпер и Итан, осознают, что их отношения дали трещину. Особое внимание уделяется управляющей отелем Валентине, которая тщательно следит за безупречной репутацией заведения.



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