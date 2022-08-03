WinkСериалыБелый лотос1-й сезон4-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн
О сериале
После того как Шейн лишает Рэйчел последней надежды на карьеру, девушка находит временное утешение в общении с одним из гостей отеля. Белинда начинает всерьез воспринимать бизнес-идеи Тани, но все внимание миллионерши переключается на нового постояльца. Армонд же, который до этого старался оставаться трезвым, сталкивается с первым серьезным испытанием своих принципов.
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Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет