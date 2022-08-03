После того как Шейн лишает Рэйчел последней надежды на карьеру, девушка находит временное утешение в общении с одним из гостей отеля. Белинда начинает всерьез воспринимать бизнес-идеи Тани, но все внимание миллионерши переключается на нового постояльца. Армонд же, который до этого старался оставаться трезвым, сталкивается с первым серьезным испытанием своих принципов.



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