Белый лотос. Серия 4
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
4-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 4 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

После того как Шейн лишает Рэйчел последней надежды на карьеру, девушка находит временное утешение в общении с одним из гостей отеля. Белинда начинает всерьез воспринимать бизнес-идеи Тани, но все внимание миллионерши переключается на нового постояльца. Армонд же, который до этого старался оставаться трезвым, сталкивается с первым серьезным испытанием своих принципов.

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Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
54 мин / 00:54

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb