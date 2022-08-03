WinkСериалыБелый лотос1-й сезон3-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
О сериале
Шейн, отчаянно стремясь спасти свои отношения с Рэйчел, готовится к романтическому свиданию, которое может стать либо поворотным моментом в жизни молодой семьи, либо ее последним штрихом. Таня, оказавшись в трудной ситуации, ищет утешения у Белинды. Марк, в свою очередь, пытается наладить отношения с сыном, а в жизни Паулы появляется тайна, заставляя нас задаваться вопросом, какие еще секреты скрываются за фасадом роскошного отеля.
В 3 серии 1 сезона тонкая сатира на элитный отдых достигает новых высот, а интриги становятся все более запутанными: смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!
Рейтинг
7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- МБАктёр
Мюррэй
Бартлетт
- Актриса
Конни
Бриттон
- Актриса
Дженнифер
Кулидж
- Актриса
Александра
Даддарио
- ФХАктёр
Фред
Хекинджер
- ДЛАктёр
Джейк
Лэси
- Актриса
Бриттани
О’Грейди
- Актриса
Наташа
Ротуэлл
- ССАктриса
Сидни
Суини
- Актёр
Стив
Зан
- Сценарист
Майк
Уайт
- Продюсер
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- МКПродюсер
Марк
Камине
- КОХудожница
Кристина
Онори
- БКОператор
Бен
Катчинс
- ХГОператор
Хавьер
Гробет