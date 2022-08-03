Белый лотос. Серия 3
Wink
Сериалы
Белый лотос
1-й сезон
3-я серия
8.32021, The White Lotus
Драма, Комедия18+
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Белый лотос (сериал, 2021) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон2-й сезон3-й сезон

О сериале

Шейн, отчаянно стремясь спасти свои отношения с Рэйчел, готовится к романтическому свиданию, которое может стать либо поворотным моментом в жизни молодой семьи, либо ее последним штрихом. Таня, оказавшись в трудной ситуации, ищет утешения у Белинды. Марк, в свою очередь, пытается наладить отношения с сыном, а в жизни Паулы появляется тайна, заставляя нас задаваться вопросом, какие еще секреты скрываются за фасадом роскошного отеля.

В 3 серии 1 сезона тонкая сатира на элитный отдых достигает новых высот, а интриги становятся все более запутанными: смотрите сериал «Белый лотос» в подписке Amediateka на сервисе Wink!

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Время
51 мин / 00:51

Рейтинг

7.6 КиноПоиск
8.0 IMDb