Шейн, отчаянно стремясь спасти свои отношения с Рэйчел, готовится к романтическому свиданию, которое может стать либо поворотным моментом в жизни молодой семьи, либо ее последним штрихом. Таня, оказавшись в трудной ситуации, ищет утешения у Белинды. Марк, в свою очередь, пытается наладить отношения с сыном, а в жизни Паулы появляется тайна, заставляя нас задаваться вопросом, какие еще секреты скрываются за фасадом роскошного отеля.



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