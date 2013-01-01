Магия, магия (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно
О фильме
Девушка, страдающая от галлюцинаций, застряла на острове в Чили. Джуно Темпл и Майкл Сера в мрачном триллере от режиссера криминального детектива «Лестница».
Алисия отправляется в путешествие по Южной Америке вместе с кузиной Сарой и ее друзьями. Вскоре обстоятельства вынуждают Сару вернуться домой, а Алисия остается на острове у побережья Чили с приятелями кузины. Вскоре девушка начинает страдать от бессонницы, видеть галлюцинации и словно сходить с ума. Путники оказываются равнодушны к проблемам Алисии. Кроме того, выясняется, что один из парней проявляет садистские наклонности. Сможет ли девушка вернуться домой?
Рейтинг
- ССРежиссёр
Себастьян
Сильва
- Актёр
Майкл
Сера
- Актриса
Джуно
Темпл
- Актриса
Эмили
Браунинг
- Актриса
Каталина
Сандино Морено
- АСАктёр
Аугусто
Силва
- ЛДАктёр
Луис
Дубо
- РНАктриса
Роксана
Нараньо
- ЛААктриса
Лоренца
Айяпан
- ДКАктёр
Джон
Карлос Уэнчунао
- РААктриса
Райен
Аликинтуй
- СССценарист
Себастьян
Сильва
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- ФТПродюсер
Фрида
Торресбланко
- Продюсер
Кристин
Вачон
- Продюсер
Майк
Уайт
- МГХудожник
Марк
Граттан
- КДОператор
Кристофер
Дойл
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс