Магия, магия (фильм, 2013) смотреть онлайн бесплатно

Девушка, страдающая от галлюцинаций, застряла на острове в Чили. Джуно Темпл и Майкл Сера в мрачном триллере от режиссера криминального детектива «Лестница».



Алисия отправляется в путешествие по Южной Америке вместе с кузиной Сарой и ее друзьями. Вскоре обстоятельства вынуждают Сару вернуться домой, а Алисия остается на острове у побережья Чили с приятелями кузины. Вскоре девушка начинает страдать от бессонницы, видеть галлюцинации и словно сходить с ума. Путники оказываются равнодушны к проблемам Алисии. Кроме того, выясняется, что один из парней проявляет садистские наклонности. Сможет ли девушка вернуться домой?



