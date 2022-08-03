Статус Брэда
Статус Брэда (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

8.02017, Brad's Status
Драма, Комедия97 мин18+

Несколько самых престижных вузов США готовы принять талантливого выпускника Троя Слоуна. На этом фоне его отец Брэд, в юности получивший прекрасное образование, начинает сравнивать свои достижения с заслугами однокурсников, чувствует себя лузером и жалеет об упущенных возможностях.

Страна
США
Жанр
Комедия, Драма
Качество
SD
Время
97 мин / 01:37

Рейтинг

6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb

