Статус Брэда (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно
8.02017, Brad's Status
Драма, Комедия97 мин18+
О фильме
Несколько самых престижных вузов США готовы принять талантливого выпускника Троя Слоуна. На этом фоне его отец Брэд, в юности получивший прекрасное образование, начинает сравнивать свои достижения с заслугами однокурсников, чувствует себя лузером и жалеет об упущенных возможностях.
Рейтинг
6.9 КиноПоиск
6.5 IMDb
- Режиссёр
Майк
Уайт
- Актёр
Бен
Стиллер
- Актёр
Остин
Абрамс
- Актриса
Дженна
Фишер
- Актёр
Майкл
Шин
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Актёр
Люк
Уилсон
- ШРАктриса
Шази
Раджа
- ЛЛАктриса
Луиза
Ли
- Актёр
Майк
Уайт
- ХГАктёр
Хавьер
Гробет
- Сценарист
Майк
Уайт
- ДБПродюсер
Дэвид
Бернад
- Продюсер
Деде
Гарднер
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Джереми
Клейнер
- ВКАктёр дубляжа
Всеволод
Кузнецов
- ГГАктёр дубляжа
Глеб
Гаврилов
- ОЗАктриса дубляжа
Ольга
Зверева
- АСАктёр дубляжа
Антон
Савенков
- Актёр дубляжа
Василий
Дахненко
- ЗСХудожница
Зои
Сакелларопуло
- АБХудожница
Алекс
Бовэйард
- ХГОператор
Хавьер
Гробет
- ММКомпозитор
Марк
Мазерсбо