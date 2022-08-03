Статус Брэда (фильм, 2017) смотреть онлайн бесплатно

Несколько самых престижных вузов США готовы принять талантливого выпускника Троя Слоуна. На этом фоне его отец Брэд, в юности получивший прекрасное образование, начинает сравнивать свои достижения с заслугами однокурсников, чувствует себя лузером и жалеет об упущенных возможностях.

