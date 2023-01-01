Биография

Американский актер Бен Стиллер сумел добиться того, что удается единицам, – создать свой собственный жанр кино. Выбирая фильм с его участием, зрители знают, что их ожидает комедия со множеством неожиданных шуток и быстрым развитием сюжета. Несмотря на то, что Стиллер родился в семье успешного актера, сниматься он начал уже во взрослом возрасте. Бен пытался изучать актерское мастерство в университете, но быстро понял, что существует более короткий путь в профессию, и записался на курсы для актеров. Список фильмов Бена Стиллера начинается с трагической картины Стивена Спилберга «Империя солнца». Будущей «звезде» понадобилось почти десятилетие, чтобы найти свое амплуа. Он пробовал себя в качестве режиссера и продюсера, вел комедийное шоу на MTV. В 1998 году Стиллер сыграл главную роль в фильме «Все без ума от Мэри». Картина имела оглушительный успех. После нее Стиллер появился в таких хитах, как «Знакомство с родителями», «Образцовый самец» и «Солдаты неудачи». Создав себе репутацию кассового актера, он все чаще стал выступать в качестве режиссера, сценариста и продюсера. Личная жизнь Бена Стиллера связана с его профессиональной карьерой. Актер и режиссер познакомился с будущей женой на съемочной площадке. Кристин Тейлор регулярно снималась в фильмах мужа. В 2017 году пара распалась. Бывшие супруги воспитывают двоих детей.