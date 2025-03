Биография

Джемейн Клемент — актер, продюсер, музыкант и композитор. Обладатель премии «Грэмми». Родился в Мастертоне 10 января 1974 года. Будущий кинодеятель учился в Университете королевы Виктории в Веллингтоне. В студенческие годы познакомился с Тайкой Вайтити, с которым организовал комедийный дуэт The Humourbeasts. Позже озвучивал роли в мультсериалах «Робоцып», «Американский папаша». Пробовал силы в сценарном деле, став соавтором картин «Ниндзя что надо!», «Свидание на одну ночь». Также известен как участник музыкального дуэта Flight of the Conchords. В 1996 году Джемейн Клемент начал сниматься в сериалах — его первой работой стала «Энид Блайтон». В 2014 году на экраны вышел фильм «Реальные упыри», в котором кинодеятель выступил актером, сценаристом, продюсером и режиссером. В последствии у картины появился спин-офф — «Паранормальный Веллингтон», который признали лучшей комедией на премии NZ TV Awards. Также Клемент стал режиссером, сценаристом и сопродюсером сериала о вампирах «Чем мы заняты в тени».