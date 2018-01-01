Полет Конкордов. Концерт в Лондоне (фильм, 2018) смотреть онлайн

Возвращение новозеландского дуэта с триумфальным аншлаговым концертом, прошедшим в «Хаммерсмит-Апполо» перед пятью тысячами зрителей. «Полет конкордов» — комедийный проект Джемейна Клемента и Брэта МакКензи, в котором они в паре исполняют под гитару юмористические песни. Сначала комики работали в формате радиошоу на BBC, потом при помощи HBO перешли в телевизионный формат, отсняв два сезона сериала, который посвящен их приключениям. Культовый статус дуэта в какой-то момент стал настолько значительным, что их позвали в «Симпсонов». Запись триумфального выступления режиссировал Хэмиш Хэмилтон, работавший над тремя оскаровскими церемониями. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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