Вечер с Беверли Лафф Линн (фильм, 2018) смотреть онлайн

Американская провинция, 1980-е. Лулу вконец опостылел муж, на которого она работает как дома, готовя вечерами его любимые тефтели, так и в кофейне, директором которой он является. Последней каплей для героини становится увольнение, и она решает сбежать от муженька. Цель Лулу – встретиться с магом под псевдонимом Беверли Лафф Линн, в которого она когда-то была влюблена и который приехал в родной городок на гастроли.

