Вечер с Беверли Лафф Линн (фильм, 2018) смотреть онлайн
6.82018, An Evening with Beverly Luff Linn
Комедия, Криминал103 мин18+
Этот фильм пока недоступен
О фильме
Американская провинция, 1980-е. Лулу вконец опостылел муж, на которого она работает как дома, готовя вечерами его любимые тефтели, так и в кофейне, директором которой он является. Последней каплей для героини становится увольнение, и она решает сбежать от муженька. Цель Лулу – встретиться с магом под псевдонимом Беверли Лафф Линн, в которого она когда-то была влюблена и который приехал в родной городок на гастроли.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрКомедия, Криминал
КачествоSD
Время103 мин / 01:43
Рейтинг
6.3 КиноПоиск
5.8 IMDb
- ДХРежиссёр
Джим
Хоскин
- Актриса
Обри
Плаза
- Актёр
Джемейн
Клемент
- Актёр
Эмиль
Хирш
- Актёр
Мэтт
Берри
- КРАктёр
Крэйг
Робинсон
- ЗЧАктёр
Зак
Черри
- МБАктриса
Мария
Бэмфорд
- МХАктриса
Мэллани
Хьюберт
- ДУАктёр
Джакоб
Уайсоки
- МСАктёр
Майкл
Ст. Майклс
- ДХСценарист
Джим
Хоскин
- ДУСценарист
Дэвид
Уайк
- СБПродюсер
Сэм
Бисби
- ТДПродюсер
Теодора
Данлэп
- ОРПродюсер
Оливер
Роскилл
- КЭХудожница
Келси
Эфрэм
- НСОператор
Нану
Сигал