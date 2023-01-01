Биография

Спайк Джонс — американский режиссер, сценарист, продюсер и актер. Лауреат премии «Оскар» за сценарий к фильму «Она». Родился в городе Роквилл 22 октября 1969 года. В подростковом возрасте Джонс увлекался мотокроссом, параллельно подрабатывая продавцом велосипедов. Переехав в Калифорнию, будущий кинодеятель увлекся фотографией и устроился на работу редактором молодежного журнала. До того, как плотно войти в киноиндустрию, Спайк снимал рекламные ролики и музыкальные клипы, например, для групп Weezer и Beastie Boys. Полнометражным дебютом Спайка Джонса в 1999 году стала ироничная драма «Быть Джоном Малковичем», за которую он сразу же номинировался на «Оскар». В 2002 году кинодеятель снял фильм «Адаптация» с Николасом Кейджем по сценарию Чарли Кауфмана. Самой титулованной работой постановщика принято считать фантастическую драму «Она» с Хоакином Фениксом в главной роли.