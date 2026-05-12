Марк глазами Софии
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Марк глазами Софии

Фильм Марк глазами Софии

2025, Marc by Sofia
Документальный18+
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О фильме

Неформальный портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна-лето — 2024, архивные съемки Нью Йорка 1970-90 х и доверительные разговоры в эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир.

Страна
США
Жанр
Документальный
Качество
Full HD

Рейтинг

7.0 КиноПоиск
6.3 IMDb