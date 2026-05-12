Неформальный портрет Марка Джейкобса — одного из ключевых американских дизайнеров современности, прошедшего путь от гранжевой революции до работы в Louis Vuitton и собственного бренда. Джейкобс оказывается в объективе давней подруги Софии Копполы, которая превращает закулисье показа весна-лето — 2024, архивные съемки Нью Йорка 1970-90 х и доверительные разговоры в эссе о дружбе, вдохновении и моде как способе смотреть на мир.

