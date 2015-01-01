Разрушение (Фильм, 2015 год) смотреть онлайн

Сюжет

Банкир пытается пережить смерть любимой жены, круша все вокруг. Эмоциональное драмеди с Джейком Джилленхолом в главной роли.



Успешный финансист Дэвис Митчелл наслаждается карьерным ростом и идеальным браком с женой Джулией. Однако размеренная жизнь мужчины рушится после ужасной аварии, в которой погибает его возлюбленная. На похоронах Дэвис шокирует окружающих своей отстраненностью и хладнокровием. Но в глубине души он глубоко скорбит из-за потери Джулии. Все его горе всплывает наружу, когда автомат со сладостями в больнице не выдает ему батончик. Этот маленький эпизод становится катализатором, и Дэвис начинает писать серию гневных писем в компанию, ответственную за производство автоматов, изливая свою душу в каждом из них. Одно из этих посланий привлекает внимание Карен, менеджера поддержки компании.



Сможет ли Дэвис пережить трагедию и открыть свое сердце новой любви, узнаете в трогательной драме «Разрушение». Фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!



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