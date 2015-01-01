Разрушение (Фильм, 2015 год) смотреть онлайн
Сюжет
Банкир пытается пережить смерть любимой жены, круша все вокруг. Эмоциональное драмеди с Джейком Джилленхолом в главной роли.
Успешный финансист Дэвис Митчелл наслаждается карьерным ростом и идеальным браком с женой Джулией. Однако размеренная жизнь мужчины рушится после ужасной аварии, в которой погибает его возлюбленная. На похоронах Дэвис шокирует окружающих своей отстраненностью и хладнокровием. Но в глубине души он глубоко скорбит из-за потери Джулии. Все его горе всплывает наружу, когда автомат со сладостями в больнице не выдает ему батончик. Этот маленький эпизод становится катализатором, и Дэвис начинает писать серию гневных писем в компанию, ответственную за производство автоматов, изливая свою душу в каждом из них. Одно из этих посланий привлекает внимание Карен, менеджера поддержки компании.
Сможет ли Дэвис пережить трагедию и открыть свое сердце новой любви, узнаете в трогательной драме «Разрушение». Фильм 2015 смотреть онлайн в хорошем качестве можно прямо сейчас на видеосервисе Wink!
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Информация
Рейтинг
- Режиссёр
Жан-Марк
Валле
- Актёр
Джейк
Джилленхол
- Актриса
Наоми
Уоттс
- Актёр
Крис
Купер
- Актёр
Джуда
Льюис
- Актёр
С.Дж.
Уилсон
- ПДАктриса
Полли
Дрэйпер
- МКАктёр
Мэлаки
Клири
- ДМАктриса
Дебра
Монк
- ХЛАктриса
Хезер
Линд
- УМАктёр
Уасс
М. Стивенс
- Продюсер
Лайан
Халфон
- СКПродюсер
Сидни
Киммел
- Продюсер
Трент
Лакинбилл
- МСПродюсер
Молли
Смит
- МТАктёр дубляжа
Михаил
Тихонов
- Актриса дубляжа
Татьяна
Шитова
- Актёр дубляжа
Вадим
Андреев
- ММАктёр дубляжа
Михаил
Маневич
- МБАктёр дубляжа
Михаил
Белякович
- РКХудожник
Роберт
Ковелман
- Монтажёр
Жан-Марк
Валле
- ИБОператор
Ив
Беланже