Биография

Бен Аффлек — американский актер, режиссер и сценарист. Родился в Беркли 15 августа 1972 года. Бен с юности знал, что хочет стать актером. В подростковом возрасте ему удалось получить несколько первых ролей на телевидении и в рекламе. В школе он познакомился с Мэттом Деймоном, который стал его другом и постоянным партнером в различных начинаниях. Так, они написали сценарий к фильму «Умница Уилл Хантинг». Лента мгновенно стала классикой кинематографа и получила несколько премий «Оскар», в том числе за лучший оригинальный сценарий. Бен Аффлек сыграл в таких фильмах, как «Влюбленный Шекспир», «Армагеддон», «Перл-Харбор», «Большая игра». Его режиссерские работы включают такие проекты, как «Прощай, детка, прощай», «Город воров» и «Операция „Арго“». Последний получил «Оскар» как лучший фильм.