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Чужак
1-й сезон

Чужак (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн

8.52020, The Outsider 10 серий
Триллер, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Бен Мендельсон, известный по лентам «Король Англии» и «Первому игроку приготовиться», в детективе от режиссеров хита «Озарк». Смотрите 1 сезон сериала «Чужак» в подписке Amediateka на Wink.

В первом сезоне мы узнаем, что в маленьком городке совершено жестокое убийство мальчика. Главным подозреваемым становится местный тренер Терри Мейтланд, против которого есть улики: отпечатки, ДНК, видео с камер наблюдения и свидетельства очевидцев. Но в то же время у него есть алиби: во время преступления он был на конференции за 90 километров от места происшествия. Расследование заходит в тупик, когда обнаруживается, что подобные злодеяния случались в разных уголках страны. На помощь приходит частный сыщик Холли Гибни, который видит здесь вмешательство паранормальных сил.

Не терпится разгадать тайну мистических убийств? Смотрите сериал «Чужак» в подписке Amediateka на Wink.

Страна
США
Жанр
Мистика, Криминал, Фэнтези, Детектив, Триллер

Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужак»