Бен Мендельсон, известный по лентам «Король Англии» и «Первому игроку приготовиться», в детективе от режиссеров хита «Озарк». Смотрите 1 сезон сериала «Чужак» в подписке Amediateka на Wink.



В первом сезоне мы узнаем, что в маленьком городке совершено жестокое убийство мальчика. Главным подозреваемым становится местный тренер Терри Мейтланд, против которого есть улики: отпечатки, ДНК, видео с камер наблюдения и свидетельства очевидцев. Но в то же время у него есть алиби: во время преступления он был на конференции за 90 километров от места происшествия. Расследование заходит в тупик, когда обнаруживается, что подобные злодеяния случались в разных уголках страны. На помощь приходит частный сыщик Холли Гибни, который видит здесь вмешательство паранормальных сил.



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