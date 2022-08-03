Чужак (сериал, 2020) сезон 1 смотреть онлайн
Сезоны и серии
О сериале
Бен Мендельсон, известный по лентам «Король Англии» и «Первому игроку приготовиться», в детективе от режиссеров хита «Озарк». Смотрите 1 сезон сериала «Чужак» в подписке Amediateka на Wink.
В первом сезоне мы узнаем, что в маленьком городке совершено жестокое убийство мальчика. Главным подозреваемым становится местный тренер Терри Мейтланд, против которого есть улики: отпечатки, ДНК, видео с камер наблюдения и свидетельства очевидцев. Но в то же время у него есть алиби: во время преступления он был на конференции за 90 километров от места происшествия. Расследование заходит в тупик, когда обнаруживается, что подобные злодеяния случались в разных уголках страны. На помощь приходит частный сыщик Холли Гибни, который видит здесь вмешательство паранормальных сил.
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Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Режиссёр
Джейсон
Бейтман
- ДДРежиссёр
Джастин
Диллард
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ММАктёр
Марк
Менчака
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- Сценарист
Стивен
Кинг
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- ТМПродюсер
Тристан
Мэтьюз
- ДМХудожник
Джефф
Манн
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ИМОператор
Игорь
Мартинович
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс