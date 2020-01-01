Чужак. Сезон 1. Серия 7
Wink
Сериалы
Чужак
1-й сезон
7-я серия
8.52020, The Outsider
Триллеры, Криминал18+
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Чужак (сериал, 2020) сезон 1 серия 7 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Сериал из вселенной «Мистера Мерседеса». Мрачная, как и полагается у Кинга, история убийства 11-летнего мальчика, которое расследует детектив Ральф Андерсон. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтлнада, но после ареста выясняется, что у него железное алиби.

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Рейтинг

7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Чужак»