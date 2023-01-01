Биография

Эндрю Бернштейн — режиссер, сценарист и продюсер из США. Работал над такими проектами, как сериал «Западное крыло», телесериалы «Доктор Хаус» и «Ясновидец». Отец кинодеятеля — известный сценарист и продюсер Вальтер Бернштейн — в свое время был номинирован на «Оскар», поэтому с детства Эндрю был окружен знаменитыми актерами, выдающимися режиссерами, писателями и другими представителями творческих профессий. Это существенно повлияло на формирование интересов мальчика, который впоследствии увлекся миром кинематографа. Больше всего его интересовала режиссура, однако в 1976 году он сыграл сына Альфреда в фильме «Подставное лицо». Это единственная роль Эндрю Бернштейна. Одной из первых режиссерских работ стал сериал «Скорая помощь» 1994 года. В 2002 году Бернштейн принял участие в создании короткометражного фильма «Крыша поцелуев», а в 2005-ом начал работу над одним из последних сезонов сериала «Западное крыло». Одним из поворотных проектов стал телесериал «Девять» 2006 года. После него режиссера начали регулярно приглашать в различные проекты. В числе фильмов Эндрю Бернштейна есть такие крупные сериалы как «Доктор Хаус», «Безумцы» и «Тайные связи».