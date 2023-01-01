Невероятные (сериал, 2021) смотреть онлайн

Сюжет

Особенные женщины борются за свои права в викторианском Лондоне. Сериал в жанре стимпанк о последствиях инопланетного явления.



В девятнадцатом веке в Англии замечают НЛО, и после этого начинают происходить необъяснимые вещи. Некоторые женщины обнаруживают у себя странные сверхспособности. Из-за этого их считают ведьмами, пытаются использовать для опытов и всячески унижают, ведь они не такие, как все. Однако двое из этих уникальных девушек, Амалия Тру и Пэненс Эдейр, могут за себя постоять и помогают в этом другим. Первая видит будущее, вторая может управлять электричеством, а вместе они организовывают приют для женщин, затронутых последствиями «пришествия».



Смогут ли женщины доказать всем, что их способности — дар, а не проклятие, и использовать их во благо? Захватывающее викторианское фэнтези «Невероятные» — сериал смотрите онлайн на портале Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.



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