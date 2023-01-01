Невероятные (сериал, 2021) смотреть онлайн
Сезоны и серии
Сюжет
Особенные женщины борются за свои права в викторианском Лондоне. Сериал в жанре стимпанк о последствиях инопланетного явления.
В девятнадцатом веке в Англии замечают НЛО, и после этого начинают происходить необъяснимые вещи. Некоторые женщины обнаруживают у себя странные сверхспособности. Из-за этого их считают ведьмами, пытаются использовать для опытов и всячески унижают, ведь они не такие, как все. Однако двое из этих уникальных девушек, Амалия Тру и Пэненс Эдейр, могут за себя постоять и помогают в этом другим. Первая видит будущее, вторая может управлять электричеством, а вместе они организовывают приют для женщин, затронутых последствиями «пришествия».
Смогут ли женщины доказать всем, что их способности — дар, а не проклятие, и использовать их во благо? Захватывающее викторианское фэнтези «Невероятные» — сериал смотрите онлайн на портале Wink. Смотрите в подписке Amediateka на Wink.
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Информация
СтранаСША
ЖанрыМистические, Фантастика, Боевики, Драмы, Фэнтези, Триллеры
Рейтинг
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- ДСРежиссёр
Дэвид
Семел
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- ЛДАктриса
Лаура
Доннелли
- ЭСАктриса
Энн
Скелли
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- Актёр
Том
Райли
- Актёр
Пип
Торренс
- РНАктриса
Рошелль
Нил
- ЭМАктриса
Эми
Мэнсон
- ВПАктриса
Виола
Преттеджон
- КСАктриса
Киран
Соня Савар
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ЛПСценарист
Лори
Пенни
- ЭБПродюсер
Эндрю
Бернштейн
- ФГПродюсер
Филиппа
Гослетт
- ДСПродюсер
Дэниэл
С. Каминский
- ДППродюсер
Дуглас
Петри
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- БСОператор
Бен
Смитхард
- МАКомпозитор
Марк
Айшем