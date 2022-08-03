WinkСериалыНевероятные1-й сезон5-я серия
8.42021, The Nevers
Фантастика, Драма18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Невероятные (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн
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О сериале
Лондон Викторианской эпохи. Героиням и героям сериала достаются сверхъестественные способности. Они объединяются, чтобы защитить себе подобных от преследований. Однако вместе с большим даром приходит большая ответственность: великая сила может стать клеймом, а ее носители — изгоями.
СтранаВеликобритания, США
ЖанрФантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Триллер
Время57 мин / 00:57
Рейтинг
7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Режиссёр
Джосс
Уидон
- ДСРежиссёр
Дэвид
Семел
- Режиссёр
Дженнифер
Гетцингер
- ЛДАктриса
Лаура
Доннелли
- ЭСАктриса
Энн
Скелли
- Актриса
Оливия
Уильямс
- ДНАктёр
Джеймс
Нортон
- Актёр
Том
Райли
- Актёр
Пип
Торренс
- РНАктриса
Рошелль
Нил
- ЭМАктриса
Эми
Мэнсон
- ВПАктриса
Виола
Преттеджон
- КСАктриса
Киран
Соня Савар
- Сценарист
Джосс
Уидон
- ЛПСценарист
Лори
Пенни
- ЭБПродюсер
Эндрю
Бернштейн
- ФГПродюсер
Филиппа
Гослетт
- ДСПродюсер
Дэниэл
С. Каминский
- ДППродюсер
Дуглас
Петри
- ДДХудожница
Джемма
Джексон
- ЛЛМонтажёр
Лиза
Лэссек
- АХОператор
Анетт
Хаелльмигк
- ШМОператор
Шеймас
МакГарви
- БСОператор
Бен
Смитхард
- МАКомпозитор
Марк
Айшем