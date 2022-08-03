Невероятные. Сезон 1. Серия 5
Wink
Сериалы
Невероятные
1-й сезон
5-я серия
8.42021, The Nevers
Фантастика, Драма18+
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Невероятные (сериал, 2021) сезон 1 серия 5 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

О сериале

Лондон Викторианской эпохи. Героиням и героям сериала достаются сверхъестественные способности. Они объединяются, чтобы защитить себе подобных от преследований. Однако вместе с большим даром приходит большая ответственность: великая сила может стать клеймом, а ее носители — изгоями.

Страна
Великобритания, США
Жанр
Фантастика, Боевик, Драма, Фэнтези, Триллер
Время
57 мин / 00:57

Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невероятные»