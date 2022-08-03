Лондон Викторианской эпохи. Героиням и героям сериала достаются сверхъестественные способности. Они объединяются, чтобы защитить себе подобных от преследований. Однако вместе с большим даром приходит большая ответственность: великая сила может стать клеймом, а ее носители — изгоями.

