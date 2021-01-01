Невероятные. Сезон 1. Серия 6
Wink
Сериалы
Невероятные
1-й сезон
6-я серия
8.52021, The Nevers
Фантастика, Драмы18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»

Невероятные (сериал, 2021) сезон 1 серия 6 смотреть онлайн

Сезоны и серии

1-й сезон

Сюжет

Лондон Викторианской эпохи. Героиням и героям сериала достаются сверхъестественные способности. Они объединяются, чтобы защитить себе подобных от преследований. Однако вместе с большим даром приходит большая ответственность: великая сила может стать клеймом, а ее носители — изгоями.

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Рейтинг

7.3 КиноПоиск
7.4 IMDb

Актёры и съёмочная группа сериала «Невероятные»

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