Биография

Филип (Пип) Торренс – английский актер, родился в июне 1960 года в Бромли. Учился в традиционной британской школе, находящейся в небольшой деревеньке Блоксхэм в Оксфордшире. Продолжил образование в Кембриджском колледже, где с интересом изучал отечественную литературу. Актерское мастерство Пип Торренс постигал в столичной драматической студии. Дебютную роль 24-летний Торренс получил в «Оксфордском блюзе». Популярность актеру принесла комедийная кинолента «Предмет красоты», в которой Филип сыграл небольшую, но яркую роль. Последний год уходящего века был отмечен новой удачной работой актера. Торренс в дуэте с МакГрегором снялся в картине с захватывающим сюжетом – «Аферист». Зрителям также запомнились его персонажи в известных картинах «Железная леди», «На последнем дыхании» и «Звездные войны. Пробуждение силы». Он сыграл главные роли в популярных телесериалах «Гранчестр», «Полдарк», «Версаль». Количество персонажей, воплощенных актером в жизнь, приближается к двум сотням. Среди последних фильмов Торренса – киноленты «Вниз по темному коридору», «Последствия» и сериалы «Корона», «Проповедник», «Смерть и соловьи», «Глубокое состояние».