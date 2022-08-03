Сериал из вселенной «Мистера Мерседеса». Мрачная, как и полагается у Кинга, история убийства 11-летнего мальчика, которое расследует детектив Ральф Андерсон. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтлнада, но после ареста выясняется, что у него железное алиби.

