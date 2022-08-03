8.52020, The Outsider
Триллер, Фэнтези18+
Серия в подписке «AMEDIATEKA»
Чужак (сериал, 2020) сезон 1 серия 3 смотреть онлайн
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О сериале
Сериал из вселенной «Мистера Мерседеса». Мрачная, как и полагается у Кинга, история убийства 11-летнего мальчика, которое расследует детектив Ральф Андерсон. Все улики указывают на тренера детской бейсбольной команды Терри Мейтлнада, но после ареста выясняется, что у него железное алиби.
Рейтинг
7.2 КиноПоиск
7.6 IMDb
- ЭБРежиссёр
Эндрю
Бернштейн
- Режиссёр
Джейсон
Бейтман
- ДДРежиссёр
Джастин
Диллард
- Актёр
Бен
Мендельсон
- Актёр
Билл
Кэмп
- ДБАктёр
Джереми
Бобб
- Актриса
Мэр
Уиннингхэм
- Актёр
Пэдди
Консидайн
- ЮВАктёр
Юл
Васкес
- Актриса
Джулианна
Николсон
- ММАктёр
Марк
Менчака
- СЭАктриса
Синтия
Эриво
- ДСАктёр
Дерек
Сесил
- Сценарист
Стивен
Кинг
- РПСценарист
Ричард
Прайс
- ДЛСценарист
Деннис
Лихейн
- Продюсер
Джейсон
Бейтман
- Продюсер
Марти
Бауэн
- ТМПродюсер
Тристан
Мэтьюз
- ДМХудожник
Джефф
Манн
- ДПХудожник
Джейсон
Перрин
- ЛТМонтажёр
Лео
Тромбетта
- ИМОператор
Игорь
Мартинович
- ДБКомпозитор
Дэнни
Бенси
- СЮКомпозитор
Сондер
Юрриаанс